شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تضبط 318 شاحنة مخالفة داخل الأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، حملاتها الرقابية وجولاتها الميدانية المكثفة على مدار 24 ساعة بهدف مكافحة الظواهر السلبية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضارى داخل الأحياء.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهرانى، أن الجولات أسفرت عن ضبط 318 ناقلة مخالفة تنوعت ما بين صهاريج مياه صرف صحى وقلابات كانت تستغل الأراضى الفضاء والطرق لضخ المياه فى مواقع غير مصرح لها وتضايق سكان الأحياء ، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة إدارة الجوازات حيال ترحيل سائقى الصهاريج المخالفة، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على البيئة الصحية.

ودعت أمانة محافظة جدة السكان إلى الإبلاغ عن أى مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 بلدى أو من خلال تطبيق بلدى على الأجهزة الذكية.