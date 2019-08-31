شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: لا نسعى إلى الحرب ولكننا لن نتراجع في مواجهة الاعتداء على سيادة بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن لبنان لا يسعى إلى الحرب ولكنه لن يتراجع أمام أى محاولة للاعتداء على سيادته الوطنية أو المساس بكرامته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى الحق المشروع في الدفاع عن الدولة اللبنانية في مواجهة الاعتداء الأخير الذي نفذته إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة تلفزيونية ألقاها عون مساء اليوم، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة اللبنانية "لبنان الكبير"، والتي تصادف أول سبتمبر 1920، تمهيدا لانطلاقة الاحتفالات ابتداء من أول يناير المقبل وحتى نهاية عام 2020 .

وأشار الرئيس اللبنانى، إلى أن الموقف الجامع الذي اتخذه اللبنانيون برفض وإدانة العدوان على السيادة اللبنانية الذي نفذته إسرائيل فجر الأحد الماضى، في ضاحية بيروت الجنوبية، يمثل دليلا على تمسك الشعب اللبنانى بالثوابت التي تحفظ كيان الدول وحقوقها.

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وقال عون: "لبنان ليس أرضا مستباحة لأى كان، ولم نصل إلى مناسبة الاحتفال بهذه المئوية لو لم نثبت للقاصى والدانى، أننا قادرون على دحر أعتى الجيوش عن أرضنا، والحفاظ على استقلالنا ورسالتنا الحضارية".

ولفت إلى أن مؤسسات الدولة وحدها، هي الضامنة للوطن، وهي الركائز التي تقوم عليها أسس الدولة القوية والقادرة، معربا عن قناعته بضرورة الانتقال من النظام الطائفى السائد، إلى الدولة المدنية العصرية حيث الانتماء الأول هو للوطن وليس للزعماء الطائفيين.

واعتبر الرئيس اللبنانى أن المعركة الكبرى التي يخوضها لبنان حاليا، هي معركة مكافحة الفساد، وأن "بشائر التغيير والانتصار في هذه المعركة بدأت تلوح في الأفق". على حد تعبيره.