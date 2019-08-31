شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تايلاندى يزور دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد تايلاندى رفيع المستوى برئاسة جاروفان هينجتر أكول أمين عام مكتب مجلس الدولة، يرافقه عدد من المستشارين القانونيين إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبى فى دولة الإمارات.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات، التقى الدكتور لؤى محمد بالهول مدير عام الدائرة الوفد بحضور سميثى جيفامونجكول قنصل مملكة تايلاند في دبى، و أشاد بالعلاقات الثنائية التي تربط بين الامارات وتايلاند وأكد أهمية الزيارة التي تأتي امتدادا للتعاون والتنسيق القائم بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات و التطورات في مجال تطوير العمل القانونى الحكومى بإمارة دبى التي تشهد مسيرة تنموية شاملة في المجالات كافة.

من جهتها أشادت أمين عام مكتب مجلس الدولة التايلاندى بالمستوى المتميز الذي تعتمد عليه منظومة العمل بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبى لاسيما فيما يتعلق بالتسوية الودية للمنازعات الحكومية بما يجسد حرص الدائرة على تطبيق أفضل الممارسات في العمل القانونى الحكومى إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات الذكية في تقديم الخدمات القانونية الحكومية.