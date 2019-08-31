شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض العام لمفوضية نزع السلاح فى السودان يلتقى رئيس حقوق الإنسان بـ"يوناميد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح في السودان، اللواء ركن عبد الرحمن عبد الحميد بمكتبه، اليوم، رئيس قسم حقوق الإنسان ببعثة حفظ السلام العاملة فى دارفور- يوناميد- مارسيل كلمنت اكوبوفو.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، ثمن مارسيل خلال اللقاء تجربة السودان في برامج نزع السلاح، واصفًا إياها بـ - الناجحة- مؤكدًا مواصلة الشراكة والتعاون في أي منشط يدعم حقوق الإنسان بالسودان، ورفع قدرات العاملين في البرنامج بواسطة خبراء في هذا المجال.