شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم السعودى: الطالب أساس عملنا وثقتنا في المعلم لا تهتز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، كلمة إلى منتسبى ومنتسبات التعليم والطلاب والطالبات في جميع المراحل بمناسبة العام الدراسى الجديد 1441هـ.

وقال الوزير، : زملائي منسوبى ومنسوبات التعليم أبنائى وبناتى الطلاب والطالبات أحدثكم من أحد فصول الصف الأول الابتدائى، ليصل صوتى لكم جميعاً في قاعات الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس؛ لأهنئكم بعامٍ دراسى جديد، نرسم فيه المستقبل وفق آمالكم وتطلعاتكم، ونسند معلميكم ومعلماتكم في مهمتهم السامية ورسالتهم العظيمة.

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وأضاف فى كلمته الموجهة إلى الطلاب والطالبات : لقد بذلنا جهدنا لنوفر لكم بيئة تعليمية مناسبة، جُهِّزتْ لكم كى تستفيدوا من إمكاناتها، فأنتم أساس عملنا، ومحور رسالتنا، ولا قيمة لما نبذله إذا لم ينعكس على أدائكم في الصف، ويظهر في نواتج تعلمكم، لذا عملنا بشكل كبير على تطوير المقرر الدراسى، والاهتمام بالتقويم، ليقيس ما يجب قياسه من معايير تعليمية، والعناية بالمبدعين والموهوبين منكم تحفيزاً وتكريماً، فهم علماء الغد.

وتابع قائلاً: ولم ننس كذلك الأشخاص من ذوى الإعاقة في توفير احتياجاتهم والوقوف إلى جانبهم في مهمة تحصيلهم، فمن حقكم علينا جميعاً أن نسمع صوتكم، فأنتم المعنيون بالتطوير؛ ولذا وجهت بتأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل منطقة يقوم برفع توصياته ومقترحاته لنا، ولتكونوا جزءاً من خطط الوزارة وعملها، كما وجهت أيضاً بتأسيس مجلس آخر لأولياء أموركم الذين استأمنونا عليكم، ونشد على أيديهم بالتعاون مع المدرسة في سبيل دعمكم.

وقال وزير التعليم : وصيتى لكم أبنائى الطلاب أن تتعلموا اليوم ما تحققون به أحلامكم، في ظل قيادةٍ سخّرت لكم الكثير، إيماناً منها بأنكم ثروة هذا الوطن وعدته؛ لتحققوا رؤية قيادتنا الطموحة ولتكملوا مسيرة البناء.