نصر الله: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية أمر محسوم

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

قال أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، السبت، إن الرد على "الاعتداءات الإسرائيلية أمر محسوم"، وسيكون "مفتوحًا".

وسقطت طائرة مسيرة وانفجرت أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، فجر الأحد، ثم دوت ثلاثة انفجارات، فجر اليوم التالي، في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في البقاع شرقي لبنان.

وبينما لم تتبن أية جهة الهجومين، حملت السلطات اللبنانية إسرائيل مسؤوليتهما، واعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ما حدث "بمثابة إعلان حرب".

وأضاف نصر الله، خلال كلمة متلفزة في افتتاح المجلس العاشورائي المركزي لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "قلة قليلة هي المعنية بأمر الرد، وهو في يد القادة الميدانيين".

وتابع: "كان رد المقاومة في السابق يحصل في مزارع شبعا (لبنانية تحتل إسرائيل قطاعًا منها)، وأنا أردت أن أقول إن الرد سيكون مفتوحًا، والمقصود أن الرد في لبنان، وليس شرط في مزارع شبعا."

وأردف: "يجب أن نعمل على إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء لبنان".

واستدرك: و"هذا لا يعني أننا سنسقط كل (طائرة) مسيرة في سماء لبنان."

Advertisements

وقال إن "حزب الله" لديه من الصواريخ الدقيقة ما يكفيه، ولا يمتلك مصانع صواريخ دقيقة".

ورأى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يريد أن يبحث عن حجة للاعتداء، من أجل إقناع شعبه بأن الأمر يستحق المخاطرة والمغامرة."

ورأى أن "الشماعة التي يعلق عليها نتنياهو (أفعاله) هي قصة (وجود) مصانع صواريخ دقيقة".

ومضى قائلًا: "الجميع يعرف أنه لا مصانع لا صواريخ ولا غير صواريخ في المكان الذي تحدث عنه الإسرائيليون، ولو كان لدينا مصانع صواريخ دقيقة لكنا أعلنا عن الأمر صراحة."

وكتب نتنياهو، عبر "تويتر" الخميس الماضي: "كشفنا اليوم النقاب عن جزء من مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران ولحزب الله. نحن مصممون على إحباطه".

وتبنت إسرائيل، الأسبوع الماضي، غارة جوية على سوريا قالت إنها أحبطت مخططًا لإيران وجماعات شيعية لمهاجمة أهداف إسرائيلية.

واتهمت قوات "الحشد الشعبي" (شيعية عراقية مقربة من إيران) إسرائيل بشن هجمات بطائرات استطلاع على قواعد تابعة لها بالعراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.