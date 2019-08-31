النظام السوري يخرق هدنة أعلن عنها من جانب واحد في إدلب

إدلب/ الخليج 365
اخترق النظام السوري، الهدنة التي أعلن عنها من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمالي سوريا.
واستهدفت قوات النظام، السبت، مناطق سكنية في مدينتي كفرنبل وجرجناز، وبلدات حاس والدير الشرقي والدير الغربي وكفرسجنة، بأسلحة راجمات الصواريخ وقذائف الهاون، حسب مراسل الخليج 365.
والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن النظام السوري سيوقف، بدءا من السبت، إطلاق النار من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان: "من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية من جانب واحد، اعتبارا من الساعة 06:00 من صباح 31 أغسطس 2019، في منطقة وقف التصعيد بإدلب".
ومنذ توقيع تركيا وروسيا على اتفاقية سوتشي في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، نزح 945 ألفا و992 مدنيا من منازلهم في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
كما قتل في الفترة نفسها، 282 مدنيا بينهم 219 سيدة و341 طفلا، جراء هجمات قوات نظام بشار الأسد وروسيا في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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