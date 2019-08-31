عون: الإجماع على رفض الاعتداء الإسرائيلي دليل على تمسكنا بالثوابت

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، إن "الإجماع على رفض الاعتداء الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت، مع التأكيد على الحق في الدفاع عن الوطن هو أبلغ دليل على تمسك اللبنانيين بالثوابت التي تحفظ كيان الدولة وحقوقها".

كلام عون جاء خلال رسالة متلفزة أعلن فيها "بدء ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير (مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية اللبنانية عقب الحرب العالمية الأولى) في الأول من أيلول (سبتمبر) 1920، تمهيدا لانطلاقة الاحتفالات بهذه المناسبة ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى نهاية السنة".

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية معقل "حزب الله" فجر الأحد الماضي، وانفجار إحداهما.

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وفجر الإثنين دوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة مسؤوليتها عن الحادثين، يتهم لبنان الرسمي إسرائيل بالوقوف وراءهما، من خلال تصريحات كبار مسؤوليه.

وأجمعت مختلف التيارات السياسية في لبنان على إدانة الاعتداء الإسرائيلي، على ضاحية بيروت والذي وصفه رئيس الحكومة سعد الحريري بـ"الفاضح"، مؤكدين حق بلادهم في الدفاع عن نفسها.

يشار إلى أن فرنسا أعلنت في 1 سبتمبر/أيلول 1920 دولة لبنان الكبير بحدوده الحالية، وأعلنت بيروت عاصمة له، فيما رزحت البلاد تحت الانتداب الفرنسي من العام 1918 حتى استقلالها عام 1943.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.