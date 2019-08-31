مجلس الشورى اليمني يدعو السعودية لوقف "عبث الإمارات"

اليمن/ عبد الله أحمد/ الخليج 365

دعا مجلس الشورى اليمني، السبت، السعودية، قائدة "التحالف العربي لدعم الشرعية"، إلى "الوقوف بجدية مع الشرعية، وإيقاف العبث الذي تقوم به دولة الإمارات".

وقال المجلس، في بيان، إن الإمارات تدعم علنًا المليشيا المتمردة في عدن ومحافظات جنوبية أخرى، "لتقويض سلطة الدولة، وتمزيق النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية".

والإمارات هي ثاني أبرز دولة في التحالف العربي، الذي ينفذ منذ عام 2015، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة عناصر الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأعرب مجلس الشورى عن دعمه الكامل للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، الخميس الماضي، والذي "يحمل كامل المسؤولية لدولة الإمارات، من خلال تدخلها السافر ودعم مليشيات الانتقالي واستخدام القصف الجوي ضد قوات الجيش الوطني".

وتشن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيًا، هجومًا للسيطرة على محافظات جنوبية، ولطرد القوات الحكومية.

Advertisements

ويدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنوب ونهب ثرواته.

وندد مجلس الشوري اليمني بـ"القصف الغاشم" لطيران الإمارات، الذي استهدف الجيش الوطني وقوات الشرعية، ووصفه بأنه "اعتداء سافر تجاوز كل الأعراف والقيم وروابط الأخوة بين الشعبين".

واعتبر أن ذلك القصف "مّثل طعنة غادرة للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، التي يكن لها اليمن كل الحب والتقدير على مواقفها النبيلة والثابتة الداعمة للشرعية الدستورية".

ودعا المجلس قادة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى "تحمل المسؤولية، والوقوف بحزم بجانب شعبنا اليمني وشرعيته الدستورية ضد كل من يحاول النيل منه".

وطالب "كافة أبناء الشعب اليمني ومكوناته وفعالياته بالاصطفاف والتلاحم في هذه الظروف الخطيرة التي يمر بها وطنهم".

وتضع التطورات في جنوبي اليمن مزيدًا من العراقيل أمام جهود الأمم المتحدة المتعثرة أساسًا للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في البلد العربي الفقير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.