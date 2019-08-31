التعليم: الطالب أساس عملنا.. وثقتنا في المعلم لا تهتز

صحيفة الخليج الالكترونية

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كلمة إلى منتسبي ومنتسبات التعليم والطلاب والطالبات في جميع المراحل بمناسبة العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ.

وقال معاليه : زملائي منسوبي ومنسوبات التعليم أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات أحدثكم من أحد فصول الصف الأول الابتدائي، ليصل صوتي لكم جميعاً في قاعات الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس؛ لأهنئكم بعامٍ دراسي جديد، نرسم فيه المستقبل وفق آمالكم وتطلعاتكم، ونسند معلميكم ومعلماتكم في مهمتهم السامية ورسالتهم العظيمة.

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وأضاف معاليه في كلمته الموجهة إلى الطلاب والطالبات : لقد بذلنا جهدنا لنوفر لكم بيئة تعليمية مناسبة، جُهِّزتْ لكم كي تستفيدوا من إمكاناتها، فأنتم أساس عملنا، ومحور رسالتنا، ولا قيمة لما نبذله إذا لم ينعكس على أدائكم في الصف، ويظهر في نواتج تعلمكم، لذا عملنا بشكل كبير على تطوير المقرر الدراسي، والاهتمام بالتقويم، ليقيس ما يجب قياسه من معايير تعليمية، والعناية بالمبدعين والموهوبين منكم تحفيزاً وتكريماً، فهم علماء الغد.

وتابع قائلاً: ولم ننس كذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة في توفير احتياجاتهم والوقوف إلى جانبهم في مهمة تحصيلهم، فمن حقكم علينا جميعاً أن نسمع صوتكم، فأنتم المعنيون بالتطوير؛ ولذا وجهت بتأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل منطقة يقوم برفع توصياته ومقترحاته لنا، ولتكونوا جزءاً من خطط الوزارة وعملها، كما وجهت أيضاً بتأسيس مجلس آخر لأولياء أموركم الذين استأمنونا عليكم، ونشد على أيديهم بالتعاون مع المدرسة في سبيل دعمكم.

وقال معالي وزير التعليم : وصيتي لكم أبنائي الطلاب أن تتعلموا اليوم ما تحققون به أحلامكم، في ظل قيادةٍ سخّرت لكم الكثير، إيماناً منها بأنكم ثروة هذا الوطن وعدته؛ لتحققوا رؤية قيادتنا الطموحة ولتكملوا مسيرة البناء.