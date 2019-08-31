إعلامي وإعلاميات عسير يزورون متحف “ال معتق” بسراة عبيدة

الخليج - سلمى القحطاني

قام عدد من إعلاميي وإعلاميات منطقة عسير اليوم السبت الاول من محرم للعام 1441هـ بزيارة ودية لمتحف الأستاذ محمد احمد آل معتق بسراة عبيدة.

كان في إستقبال الوفد الاعلامي بن معتق وأولادة ومن ثم تم التجول داخل المتحف والتعرف على محتوياته الأثرية والنادرة في نفس الوقت

وقد بدأ الأستاذ محمد بشرح كافي لكل قطعة أثرية في المتحف للإعلاميين،من حيث مصدرها وطرق الحصول عليها وتاريخها الزمني وقيمتها الأثرية أيضآ.

بعد ذلك توجه الإعلاميين لتناول مأدبة شعبية جنوبية تسمى ( وصل)

وفي نهاية الزيارة شكر بن معتق الإعلاميين على زيارتهم له وحرصهم على التعرف على مقتنيات متحفة الأثرية.

كما خص بالشكر ولاة أمورنا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

Advertisements