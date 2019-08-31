الأحوال_المدنية تنبه: هذه غرامة تأخير تسجيل الولادة

صحيفة الخليج الالكترونية

ردت الأحوال المدنية على استفسار بشأن التأخير في تسجيل واقعة الولادة لمدة 4 أشهر، كم ستكون الغرامة المالية؟

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وقالت الأحوال المدنية: إن هناك غرامة مالية يتم احتسابها بعد 30 يومًا من تاريخ الميلاد، وتكون كالتالي 50 ريالًا عن كل عام.

كما ردت الأحوال على استفسار آخر بشأن ولادة مواطنة خارج المملكة وما هي الإجراءات المطلوبة؟ بأن قالت بأنه يتم تسجيل واقعة الميلاد عند الرجوع إلى المملكة.