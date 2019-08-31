اليمن... "أنصار الله" تعترف بمقتل قائد محور صعدة

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وأضاف البيان أن "دماء الحميري لن تذهب هدرا وستواصل القوات المسلحة ومعها أحرار الشعب مسيرة النضال الوطني، حتى يتحقق النصر الكامل غير المنقوص للوطن ويندحر الغزاة".
ولم يشر البيان، إلى كيفية مصرع القائد العسكري الموالي لـ"أنصار الله"، وما إذا كان خلال مواجهات أم بغارة جوية للتحالف العربي.
وأفاد مصدر عسكري في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن اللواء الحميري الذي يشغل منصبي قائد محور صعدة وقائد الشرطة العسكرية في المحافظة قُتل وعدد من مرافقيه بقصف جوي أثناء مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام 2015.
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