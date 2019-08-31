دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل «الحميري» قائد قواتها بمحور صعدة

لقي قيادي عسكري بميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعه خلال المعارك الدائرة بين الجيش اليمني مسنودًا بتحالف دعم الشرعية وبين الميليشيا، في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة، شمال البلاد.

وعبر وسائل إعلامها، اعترفت الميليشيا الحوثية بمقتل قائد محور صعدة في قواتها العميد أمين حميد الحميري، خلال المواجهات التي تشهدها جبهة كتاف شرق محافظة صعدة، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل، وفق «العربية».

وأكدت مصادر ميدانية أن قائد محور صعدة المعين من الحوثيين، قتل في غارة جوية للتحالف استهدفته مع عدد من عناصر الميليشيات أثناء المعارك التي شهدتها جبهة كتاف اليومين الماضيين.

وأحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، تقدمًا في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال البلاد.

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وذكر الجيش اليمني -عبر موقعها الإلكتروني- أن قواته أحكمت السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة بمديرية كتاف، وقطعت جميع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي المتمردة إلى المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع المواجهات العنيفة المتواصلة التي تشنها قوات الجيش الوطني قصفًا مدفعيًّا مكثفًا على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في أطراف وادي آل بو جبارة في المناطق ذاتها.

ورافق المواجهات تغطية مكثفة لمقاتلات التحالف على تحركات وتعزيزات ميليشيات الحوثي. وخلفت المواجهات والغارات مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير آليات وأطقم وأسلحة تابعة لها.

ويخوض الجيش اليمني، مدعومًا من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من ثمانية محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.