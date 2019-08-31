شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: سنرد على الطائرات الإسرائيلية المسيرة بإسقاطها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله، في كلمته بمناسبة إحياء أولى ليالي عاشوراء وبداية السنة الهجرية، "نقدر عاليا الموقف الرسمي اللبناني إزاء العدوان الإسرائيلى الأخير ومواقف الأحزاب والموقف الشعبي العام،حيث أن هناك أجماع وطني على اعتبار ما حدث عدوانا على لبنان.
وجدد الأمين العام لحزب الله اللبناني التذكير بقوله، إن الرد على إسرائيل سيكون في لبنان وليس في مزارع شبعا، والمقصود أن الرد من لبنان حيث كنا نرد من مزارع شبعا، وأود أن أقول إن الرد سيكون مفتوحا والمقصود الرد في لبنان وليس شرطا في مزارع شبعا، ومزارع شبعا أرض لبنانية.
وأشار أمين حزب الله إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية صبرنا عليها طويلا وأول الرد على الاعتداء بالمسيرات المفخخة يجب أن يكون بدء مرحلة جديدة اسمها، يجب أن نعمل على إسقاط المسيرات الإسرائيلية في السماء اللبنانية بمعنى أن يكون حقا واضحا يعمل به .
وتابع نصر الله، "هذا لا يعني أنه كلما حلقت مسيرة في سماء لبنان سنسقطها، ممكن كل يوم ممكن كل أسبوع ممكن كل ساعة والمهم أن يشعر الإسرائيلي أن الجو ليس مفتوحا أمامه.
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