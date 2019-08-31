شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يمثل بلاده فى اجتماعات الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو المجلس السيادى بالسودان الفريق شمس الدين الكباشى، مشاركة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل . ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال الكباشى فى تصريح نشر اليوم، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تلقى دعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن البرهان رأى أن يمثل السودان فى الاجتماعات التي وصفها بالمهمة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

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