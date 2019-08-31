الإمارات ستخلي مواطنيها من ولاية فلوريدا

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ابوظبي: أعلنت الإمارات أنها ستقوم بإخلاء مواطنيها من ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة، قبل وصول الإعصار دوريان.

وكتبت القنصلية الإماراتية في نيويورك عبر تويتر "سنقوم بإخلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان".

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واشتدّت مساء الجمعة قوّة دوريان ليُصبح إعصارًا من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضمّ خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها حوالى 215 كلم/ساعة، على ما أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وأشار المركز، في أحدث نشرة له الساعة 00,30 ت غ، إلى أنّ الإعصار موجود فوق المحيط الأطلسي على بُعد نحو 925 كلم شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا وعلى بُعد 645 كلم شرق جزر البهاماس.

ويُتوقّع وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الإثنين أو الثلاثاء، حسب المركز.