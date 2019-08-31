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ضابطان يتبادلان اللكمات في مطار الكويت الدولي

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ضابطان يتبادلان اللكمات في مطار الكويت الدولي دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ضابطان يتبادلان اللكمات في مطار الكويت الدولي

تبادل ضابط يعمل في مطار الكويت الدولي، مع ضابط سابق، اليوم السبت، اللكمات، إثر خلافات نشب بينهما، بعد أن اتهم الأخير الأول بتعمد تأخيره.

وقالت صحيفة «القبس» الكويتية، إن ضابطًا برتبة نقيب يعمل في مطار الكويت الدولي سجل قضية في مركز شرطة جليب الشيوخ، صنفت جناية تبادل اعتداء بالضرب، مشيرة إلى أن «ضابطًا سابقًا اعتدى على النقيب، ما أدى إلى إصابة الطرفين بإصابات مختلفة».

وأوضحت الصحيفة، أن «الضابط السابق كان قادماً من السفر عندما اصطدم بضابط المطار الذي كان ينهي الإجراءات، وعندما قال له إنه ضابط سابق ويجب ألا يؤخر معاملته واتهمه أنه قام بتأخيره متعمدًا لينتج عن ذلك شجار بين الطرفين نتج عنها إصابات استدعت نقلهما إلى مركز الشرطة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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