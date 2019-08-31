دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات هواتف IPHONE 11 قبل الإعلان الرسمي في 10 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت اليوم قائمة بمواصفات هواتف iPhone 11 عبر Tme.net، حيث إستعرضت التسريبات المواصفات الرئيسية للثلاثة إصدارات قبل الإعلان الرسمي في 10 من سبتمبر.

تعقد شركة ابل في 10 من سبتمبر مؤتمرها المنتظر للإعلان عن هواتف iPhone 11، واليوم رصدت تسريبات تقدم تفاصيل أكثر عن الإصدارات القادمة، التي تعرف الآن بهواتف iPhone 11.

ومن المقرر وفقاً لهذه التسريبات أن يأتي هاتف iPhone 11 كإصدار جديد لهاتف iPhone XR الحالي، على أن يكون التغيير الأكبر في الإصدار الجديد في الإعدادات المزدوجة للكاميرة الخلفية، بينما لا تختلف المواصفات الرئيسية للهاتف بشكل كبير عن الإصدار الحالي، حيث ينطلق هاتف iPhone 11 بشاشة LCD مميزة بحجم 6.1 إنش، ويدعم دقة عرض 1792 في 828 بيكسل بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش.

أيضاً من بين التغييرات التي تقدمها ابل في هاتف iPhone 11 هذا العام في رقاقة معالج A13 الجديدة مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بنفس مستوى تسعير الإصدار السابق الذي يبدأ من 749 دولار.

Advertisements

من جانب أخر يأتي هاتف iPhone 11 Pro كإصدار جديد لهاتف iPhone XS، حيث يضم الإصدار الجديد ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وشاشة OLED بحجم 5.8 إنش، ودقة عرض 2436 في 1125 بيكسل، كما يضم هذا الإصدار إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

كما يأتي أعلى إصدارات ابل iPhone 11 Pro Max بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، تدعم دقة عرض 2688 في 1242 بيكسل، مع رقاقة معالج A13، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ويضم أيضاً إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما ينطلق بقلم مصغر، وسعر يبدأ من 1099 دولار.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات هواتف IPHONE 11 قبل الإعلان الرسمي في 10 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.