دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

يعاني سوق أجهزة التابلت من جمود طويل، سواء من ناحية المستهلكين أو الشركات المصنعة، لكن مايكروسوفت يبدو أنها لم تيأس بعد، حيث أنهما تعمل على تطوير تصميم واجهة جديد من ويندوز 10 موجه للحواسب اللوحية.

بدأت مايكروسوفت باختبار تصميم جديد للأجهزة المتحولة – أي المحمولة القابلة للتحول إلى تابلت بحيث أنها لا تختلف كثيراً عن واجهة ويندوز 10 للحواسب المحمولة والمكتبية، لكن مع تحسينات تجعلها مناسبة أكبر.

كما نعلم لدى ويندوز 10 أصلاً وضعية تابلت حيث أنها تزيل الأيقونات من شريط المهام وتضعها في قائمة ابدأ تظهر على كامل الشاشة. التصميم الجديد يتخلى عن هذه الأفكار مع دعم اللمس بشكل خاص.

في الوضعية الجديدة نلاحظ بقاء عرض واجهة سطح المكتب التقليدية مع ظهور أيقونات شريط المهام لكن بزيادة مسافة الفراغات بينها لجعله من الأسهل النقر عليها بالاصبع.

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كذلك أصبح صندوق البحث قابلاً للاختفاء وهناك أيقونة لعرض لوحة مفاتيح افتراضية، والأهم من كل هذا أن مستكشف الملفات أصبح بتصميم يدعم اللمس.

حالياً التصميم الجديد قيد الاختبار مع مستخدمي Windows Insiders وبناءً على الملاحظات والتعديلات التي تجريها سنراه لاحقاً رسمياً.

نلاحظ أن هذا التصميم موجه بشكل خاص للأجهزة المتحولة 2 في 1 وليس في الحواسب اللوحية فقط حيث تتمتع بتجربة استخدام كاملة.

التدوينة مايكروسوفت تختبر تصميم جديد في ويندوز 10 للحواسب اللوحية ظهرت أولاً على عالم التقنية.