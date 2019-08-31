دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع توقعات تشير إلى تأجيل الإعلان الرسمي عن هواتف Mate 30 وMate 30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت نماذج جديدة من هواتف Mate 30 وMate 30 Pro في تسريبات جاءت عبر 3C اليوم، حيث تشير التسريبات إلى عدم إكتمال البيانات الخاصة بالهواتف، لذا من المتوقع أن يتم تأجيل موعد الإعلان الرسمي عن الهواتف.

لم تصل العملاق الصيني هواوي إلى حل جذري لمشكلة الحظر الأمريكي حتى الآن، بل إن التداعيات الخاصة بهذا الحظر أدت إلى توتر أكبر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، لا يمكن معه الوصول إلى حلول سريعة في الوقت الحالي.

كانت التوقعات حتى الآن قد أشارت إلى خطط هواوي للإعلان الرسمي عن هواتف Mate 30 في 19 من سبتمبر المقبل، إلا أن ظهور نماذج جديدة لهواتف Mate 30 وMate 30 Pro في 3C قد يشير إلى خطط هواوي لتأجيل عقد مؤتمر Mate 30 في الوقت الحالي.

ولقد جاءت نماذج الهواتف بأرقام TAS-AL00 وLIO-AL00 وهي نفس النماذج التي ظهرت في TENAA، إلا أن القائمة الخاصة ببيانات هذه النماذج غير مكتملة حتى الآن، أيضاً تؤكد التوقعات على أن هذه النماذج تعود لهواتف Mate 30 نظراً لدعم هذه الإصدارات بشاحن 40W، وهي نفس وحدة الشحن التي تم تسجيلها في براءة إختراع من هواوي مؤخراً بقدرة 44W.

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وتشير التوقعات إلى أن هواوي تقدم لهاتف Mate 30 بطارية بقدرة 4200 mAh، بينما يأتي هاتف Mate 30 Pro بقدرة بطارية 4500 mAh.

يذكر أن تقرير أخر جاء عبر South China Morning Post قد أكد على أن هواوي ستضطر إلى تأجيل الإعلان عن هواتف Mate 30 نتيجة لعدم دعم جوجل لهذه السلسلة، مما سيؤدي إلى إطلاق هذه الإصدارات دون منصة الأندوريد ومتجر وتطبيقات جوجل بلاي وأيضاً دون تطبيقات جوجل الرئيسية، وهي العوامل الرئيسية التي ستؤثر بالتأكيد على آراء المستخدمين في إمتلاك وحدات Mate 30 الجديدة دون خدمات جوجل.

من جانب أخر لا يمكن لنظام هواوي الجديد HarmonyOS أن يكون نظام تشغيل متكامل في الوقت الحالي لمنافسة منصة الأندوريد بنفس المستوى، لذا نترقب قرار هواوي الأخير لمستقبل هواتف Mate 30 خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع توقعات تشير إلى تأجيل الإعلان الرسمي عن هواتف Mate 30 وMate 30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.