قصص فيس بوك تحصل على خيار مشاركة الموسيقى من سبوتيفاي

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تحصل قصص فيس بوك على خيار مشاركة الموسيقى من سبوتيفاي

استمرارًا من قبل شبكات التواصل الاجتماعي بفتح الأبواب أمام الجميع، الآن تسمح خدمة سبوتيفاي “Spotify” بمشاركة المقاطع الصوتية مع قصص فيس بوك.

وذلك على غرار الميزة التي تُتيح للمستخدم مشاركة الموسيقى مع قصص إنستجرام من سبوتيفاي مباشرة.

حيث يمكن الآن للمستخدمين القيام بنفس الشيء مع ستوري فيس بوك.

أما فيما يتعلق بإمكانية مشاركة الموسيقى من سبوتيفاي على قصة فيس بوك، ببساطة قم بالضغط فور خيار “المشاركة” في المقطع الصوتي. ثم حدد النظام المفضّل لديك، وستلاحظ بعد ذلك ظهور فيس بوك كخيار جديد، هنا يمكنك المشاركة مع قصتك أو المشاركة كمنشور في ئالأخبار.

في سياق آخر، قد تعمل هذه الإضافة على التخلص من ميزة مشاركة سبوتيفاي.

ولكن يعرف الجميع أن قصص فيسبوك ليس بالمكان المرغوب جدًا في نشر القصص، عكس ذلك تمامًا يكون مع قصص إنستجرام.

على أي حال، إن كنت وستظل أحد الموالين لقصص فيس بوك، وتريد مشاركة ذوقك الموسيقي على قصصك في الخدمة، فستكون هذه الميزة مفيدة جدًا لك.

أخيرًا، لا يلزمك تحديث تطبيق فيس بوك وسبوتيفاي للحصول على الإضافة، ولكن من المُستحسن الحصول على أحدث إصدار من كلا التطبيقين.

لذلك انتقل الى متجر التطبيقات الخاص بنظام تشغيل هاتفك وقم بتحديث كلا التطبقين من هناك.

المصدر:

Add some music to your story 📖

Audio sharing to Facebook Stories is now available. pic.twitter.com/HSBgmxYd8G