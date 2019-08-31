شكرا لقرائتكم خبر عن حراس السواحل الجزائرى يحبط محاولات هجرة غير شرعية ويدمر قاذف صاروخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات حراس السواحل بمحافظتى سكيكدة وشرشال الجزائرية، محاولات هجرة غير شرعية لـ 22 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية، وأوقفت 23 مهاجراً غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و مستغانم، ورقلة وغرداية .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن قوات الجيش بمحافظة عين الدفلى دمرت قاذف صاروخى وثمانية قنابل تقليدية الصنع .