شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض السعودية : الأجهزة الأمنة تباشر بلاغات عن سماع صوت إطلاق نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، المقدم شاكر بن سلمان التويجرى، أنه وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية، مساء الأربعاء، من بلاغات عن سماع صوت إطلاق نار بحى النهضة شرق العاصمة الرياض، باشرت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مهامها وجرى تحديد الموقع وعثر على عددٍ من الأظرف الفارغة أمام أحد المنازل المقام بها مناسبة احتفالٍ خاصة، حيث جرى القبض على مالك العقار وهو مواطن فى العقد السادس من العمر، وجرى إيقافه وتحريز ما رفع في الموقع من آثار واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية، وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.