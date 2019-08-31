شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمنى يوجه برفع جاهزية المستشفيات لعلاج جرحى الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد المقدشي، بضرورة مضاعفة الجهود وررفع جاهزية المستشفيات لاستقبال جرحى الجيش والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تقديراً لتضحياتهم الرائدة فى سبيل الدفاع عن الوطن وحماية الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومواجهة المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية، وففقا لوكالة الأنباء اليمينة "سبأ" .

وأشاد المقدشى بالتضحيات والبطولات التى يحرزها ويسطرها أبطال القوات المسلحة فى مختلف الميادين والجبهات، مؤكداً أن تلك الدماء الزكية التى يبذلها الشعب اليمنى لن تذهب هدرا وسيخلدها التاريخ ويتدارسها الأجيال.

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جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع، اليوم السبت، لجرحى الجيش الوطنى الذين يتلقون العلاج فى المستشفى العسكرى بمحافظة مأرب، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وترأس الفريق المقدشي- خلال الزيارة- اجتماعاً بإدارة المستشفى واستمع لشرح حول الخدمات العلاجية المقدمة للجرحى والصعوبات التى يواجهها المستشفى، واطّلع على المخططات الهندسية للمجمع الطبى العسكري، مشيداً بجهود إدارة المستشفى والطاقم الطبى المبذولة فى سبيل الرعاية والاهتمام بالجرحى.

وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية فى حماية النظام والقانون وحفظ الأمن والاستقرار، وثمّن وزير الدفاع مواقف الأشقاء فى تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة فى مساندة الشعب اليمنى لاستعادة دولته وشرعيته ومواجهة المليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من ايران، وجهودهم الداعمة للشرعية وللقوات المسلحة اليمنية وتضحياتهم المبذولة فى سبيل المعركة المشتركة لصد المخططات الايرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.