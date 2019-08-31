شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمنى: الحوثى العدو الأساس للمشروع الوطنى والهوية اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، بما قدمته مؤسستا الدفاع والأمن من تضحيات فى الدفاع عن الثوابت الوطنية فى مختلف المستويات القيادية، ناقلا تحيات رئيس اليمن وإشادته بتضحيات منتسبى القوات المسلحة والأمن وجهودهم لحماية الوطن واستعادة الدولة وحفظ أمن واستقرار أبناء الوطن، وفقا لوكالة أنباء اليمن "سبأ".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب بحضور نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، ونائب رئيس هيئة الأركان رئيس العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، وقيادات من وزارتى الدفاع والداخلية.

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وأضاف رئيس الوزراء، قائلا "إن الحكومة تدرك حجم التحديات والتعقيدات التى يواجهها الأمن والجيش بمدينة مارب وفى مختلف المحافظات، خاصة فيما يتعلق بالاستحقاقات المالية والدعم اللوجستى والمادى".

وأكد أن الحكومة وعبر المؤسسات والهيئات المعنية فى وزارتى الدفاع والداخلية ستعمل على إيجاد الحلول المستدامة لهذه التحديات، مشيرا إلى أن هناك فرصة حقيقية لاصلاح المؤسستين وبناءهما وفقا لرؤية حديثة وخطط امنية سليمة بما يساهم فى هزيمة الانقلاب الحوثي، والذى يمثل العدو الأساس للمشروع الوطنى والهوية اليمنية.

وعبر رئيس الوزراء، عن رفض الدولة لأى بناء عسكرى او امنى خارج مؤسسات الدولة، كما أشاد بالأداء الأمنى والعسكرى فى محافظة مأرب، الأمر الذى جعلها ملاذاً آمنا لليمنيين الفارين من فاشية وانتهاكات المليشيات الحوثية.