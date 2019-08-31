شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: وجهنا ضربة جوية لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن توجيه ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة في إدلب.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم السبت، دون مزيد من التفاصيل.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن - في وقت سابق - مقتل 40 عنصرا بينهم قادة في جبهة النصرة و"حراس الدين"، التابعة لتنظيم القاعدة، جراء غارات يرجح أنها من قبل طيران التحالف الدولي استهدفت تجمعا لهم في إدلب.
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