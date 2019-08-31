كردستان شمال العراق تنفي وجود معسكر إسرائيلي في أربيل

أربيل (العراق) / علي محمد/ الخليج 365

نفت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، السبت، تصريحا لزعيم إحدى الحركات المسلحة تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية يزعم وجود معسكر إسرائيلي في محافظة أربيل تديره امرأة برتبة جنرال.

كان الأمين العام لـ"حركة النجباء" المنضوية ضمن "الحشد الشعبي" أكرم الكعبي قال، في تصريح صحفي الخميس، إن "الإسرائيليين يدخلون بجوزات سفر أمريكية مزورة إلى البلاد، ونحن نعرف أماكن توجد الإسرائيليين في السفارة الأمريكية في بغداد، وقاعدة عين الأسد (ثاني أكبر القواعد أكبر القواعد الجوية بالعراق وتقع في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار غربي البلاد)"، مدعيا "نشاط امرأة إسرائيلية برتبة جنرال تدخل العراق، وتمتلك معسكرا في أربيل".

وردا على ما ورد في تصريح الكعبي، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان في شمال العراق جوتيار عادل، في بيان: "تداولت بعض وسائل الإعلام العراقية تصريحا لا صحة له يدّعي وجود معسكر إسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في أربيل".

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وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان تنفي هذه الإدعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة".

وتابع أن "الهدف من ترويج افتراءات كهذه هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر".

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