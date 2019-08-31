السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت تستغرق يومين

الكويت/محمد عبدالغفار/الخليج 365
بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووفد رسمي مرافق له زيارة رسمية إلى الكويت، مساء السبت، تستمر يومين.
ويجري السيسي خلال الزيارة مباحثات رسمية، الأحد، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة للأناضول، إن الرئيس المصري سيبحث مع أمير الكويت تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات.
وأوضحت المصادر أن الجانبين سيناقشان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والأزمات في سوريا واليمن وليبيا.
وتعد هذه هي الزيارة الثالثة للسيسي إلى الكويت منذ توليه السلطة عام 2014، بعد زيارة أولى أجراها في يناير/كانون الثاني 2015، وأعقبها بزيارة ثانية في مايو/ أيار2017.
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