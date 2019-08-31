الجيش اللبناني: سقوط شظايا قذائف على كتيبة أممية دون إصابات

قال الجيش اللبناني، إن "بقايا إحدى القذائف المضية، مصدرها الأراضي (الفلسطينية) المحتلة، سقطت داخل مركز تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".
وأضاف الجيش في بيان، السبت، إن الشظايا طالت مركزًا تابعًا للكتيبة الهندية في بلدة بسطرة الحدودية، دون أن تؤدي لوقوع إصابات.
وجاء في البيان أن الجيش اللبناني يجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات اليونيفيل.
وأدت قنابل مضيئة ألقاها الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية الإثنين الماضي إلى اشتعال الحرائق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان، وفق ما أفاد مراسل الخليج 365.
وتعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفل" منذ العام 1978.
وفي العام 2006 قررت الأمم المتحدة زيادة عدد قوات اليونيفيل ألفي جندي حتى بلغ 15 ألفًا، وهو الحدّ الأقصى، بعد وضع حرب تموز/يوليو أوزارها.
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