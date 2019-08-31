تجمع حاشد لأهالي عفرين السورية تعبيرا عن شكرهم لتركيا وأردوغان

عفرين/ الخليج 365

خرج أهالي بلدة شيخ حديد بمنطقة عفرين شمالي سوريا، إعرابا عن شكرهم لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وتجمع العديد من المواطنين، السبت، وسط البلدة في ساعات الظهيرة، حاملين العلم التركي وصورالرئيس أردوغان، فضلا عن علم "الثورة السورية".

وجاب الأهالي بمشاركة من القرى المجاورة، شوارع البلدة، حاملين الأعلام، ومرددين هتافات مؤيدة لتركيا وأردوغان لوقوفهم إلى جانب الشعب السوري.

وفي مارس 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.

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