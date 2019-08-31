مسلحون يقتلون 5 أشخاص من عائلة واحدة شمالي العراق

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، السبت، بعد اقتحام مسلحين مجهولين منزلهم جنوبي الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، بحسب مصدر أمني.

وأوضح الملازم في شرطة نينوى عبد القادر ذياب الجبوري في اتصال هاتفي مع الخليج 365 أن "عددا (لم يحدده) من المسلحين، اقتحموا منزلا لعائلة في ناحية حمام العليل (20 كم جنوبي الموصل)، فقتلوا رب الأسرة و4 من أبنائه".

وأضاف، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، قبل وصول قوات الأمن التي بدأت بحملة تمشيط في المنطقة بحثا عن الجناة".

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وأشار الجبوري إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث، فيما تم تسليم الجثث للطب العدلي بالموصل".

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن المسؤولين الأمنيين غالبا ما يحملون تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولية أغلب الهجمات والاغتيالات.

واستعاد العراق الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.

إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.