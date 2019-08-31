صحيفة الخليج الإلكترونية سنة جديدة طوت ماقبلها

سنة مضت عشنا بها اوقات

مررنا بمراحل

متعثرة و جيده

هناك من أتى اتعبنا ورحل

واليوم نطوي صفحته بلا جدال والم

سنة بين طياتها أسرار ومواقف

تبقى بالذاكرة

وذكريات لسنه لما قبلها مضت

واليوم نطوي مابعدها

فمن بقي ليبقى

ومن كانت نيته البقاء فليبقى وليكن كما هو صادقا.. محبا

طامحا للأفضل

فاللهم اجعل هذه السنة سنة تحقيق المزيد من الطموحات واكللها بالنجاح والتوفيق والتكريم

مهما تعثرنا فهو طريق النجاح المثابرة والصبر والعزيمة هما القوة الموصلة لطريق النجاح بقلم / هياء احمد

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