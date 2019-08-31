التقاعد: السماح لمنسوبينا بمشاركة أبنائهم يومهم الدراسي الأول

صحيفة الخليج الالكترونية

دعا محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد طلال النحاس، منسوبي المؤسسة لمشاركة أبنائهم في مراحل الروضة والتمهيدي وأول ابتدائي أولى ساعات يومهم الدراسي الأول، يوم غد الأحد.

وأوضح النحاس أن هذا يأتي بمناسبة العودة إلى المدارس وإلحاقًا بمبادرة وزير الخدمة المدنية أحمد الراجحي، متمنيًا للطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.

ويوم أمس، وجهت جامعة الحدود الشمالية دعوة إلى موظفيها وموظفاتها، لقضاء الساعات الأولى مع أطفالهم في مدارسهم في أول يومين من الدراسة.

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وقالت جامعة الشمالية: إنه نظرًا لأهمية اليوم الدراسي الأول وتأثيره في حياة الأطفال، وبناءً على توجيهات مدير الجامعة، بإمكانهم قضاء الساعات الأولى مع أطفالهم في مدارسهم يومي الأحد والاثنين 2- 3 محرم 1441هـ، حيث يمكن مرافقة الأطفال لمن هم في المراحل التعليمية (الروضة- التمهيدي- الأول ابتدائي)، لمدة ساعتين فقط بالتنسيق مع المدير المباشر.

وينطلق يوم غد الأحد آلاف الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم يحدوهم الأمل في مستقبل مشرق وواعد، وعام جديد مليء بالإنجاز والطموح والعلم والتعلم، وذلك بعد انتهاء إجازة نهاية العام.‎‏