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اليوم.. #الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة اليوم السبت، والتي رصدها المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

 

وأوضحت أن الأحساء كانت الأكثر حرارة في المملكة، حيث سجل المرصد الخاص بها (48 درجة)، فيما جاءت بعد ذلك مراصد الدمام 47 والقيصومة (48) و رفحاء مسجلة (46 درجة).

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