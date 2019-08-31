مهرجان التسوق يرفع عدد زوار مولات الطائف لمليون و300 ألف زائر خلال شهر

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

ساهم مهرجان الطائف للتسوق 2019 الذي نظمته غرفة الطائف هذا العام بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني، واختتمت فعالياته أمس الأول في رفع عدد زوار المولات التجارية الرسمية بالطائف خلال شهر أغسطس فقط إلى مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ومائتان زائر وزائرة، (بما يعادل 46 ألف زائر وزائره يوميا تقريبا للمولات)، وذلك حسب إحصائيات رسمية أعلنتها المولات التجارية المشاركة في المهرجان.

وأوضح مساعد أمين عام غرفة الطائف للتطوير، مدير فريق عمل مهرجان الطائف للتسوق متعب فلاح العتيبي أن الفعالياتالمصاحبة للمهرجان، والجوائز المقدمة يومياً ساهمت في ارتفاع نسبة الاقبال على المولات، ورفع الحركة الاقتصادية بالطائف بشكلعام، مشيرا إلى أن قيمة الجوائز المقدمة في مهرجان الطائف للتسوق ٢٠١٩م تجاوزت 2 مليون ريال مع نهاية المهرجان.

وقال متعب إن فعاليات مهرجان التسوق والتياستمرت طوال شهر أغسطس (تزامناً مع موسم الطائف) شهدت توزيع أكثر من 22 ألف هدية بشكل يومي في جميع المولات, منها سيارات، وجوالات، ومسارح منزلية، وهدايات تولات ورد طائفي، وغيرها الكثير من الجوائز، وفاز خلال المهرجان 320 فائز وفائزة.

وأكد أن عدد المحلات التي شاركت في المهرجان بعمل تخفيضات او خصومات او قسائم شرائية تجاوزت ١٣٠ محلا تجاريا، وذلم إيمانا منها بأهمية مثل هذه المهرجانات, وبدور الغرفة الاقتصادي في الحركة الشرائية.

وأضاف متعب قائلا: “تم خلال المخرجان تكريم اكثر من (١٥٠) موظف وموظفة في المولات المشاركة في مهرجان الطائف للتسوق بجوائز وهدايا عينية بقيمة 375 ألف ريال، وذلك كإحدى مبادرات غرفة الطائف, وسعيها للتوطين, وتشجيع الشباب والفتيات على العمل التجاري في القطاع الخاص”.

وأشار متعب فلاح في ختام حديثه أن نجاح مهرجان الطائف للتسوق هذا العام جاء بمتابعة وتوجيه مستمر من رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي ونائبي رئيس الغرفة،وأعضاء مجلس الادارة، والأمانة العامة للغرفة، وبعمل متواصل، ويومي من فريق عمل المهرجان، مقدماً شكره لشركاء المهرجان والمولات المشاركة والرعاة، وكل من ساهم في انجاح مهرجان التسوق بالطائف لهذا العام.