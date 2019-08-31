شكرا لقرائتكم تظاهرات تلفّ بريطانيا رفضاً لتجميد أعمال البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب - | منذ ساعة في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 18:47

شارك آلاف في تظاهرات شهدتها مدن بريطانية، احتجاجاً على تجميد رئيس الوزراء بوريس جونسون أعمال مجلس العموم (البرلمان)، قبل فترة وجيزة من موعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).



ونُظمت التظاهرات تحت شعار "وقف الانقلاب". ودعت حركة "مومينتوم"، المتحالفة مع حزب العمال المعارض، إلى "احتلال جسور وقطع طرقات".

وتجمّعت حشود في مانشستر ويورك ونيوكاسل في شمال إنكلترا، وإدنبره في اسكتلندا وبلفاست في إرلندا الشمالية.

وفي لندن التي يُرجّح أن تشهد أضخم التظاهرات، قرع آلاف طبولاً ولوّحوا بأعلام الاتحاد الأوروبي واحتشدوا أمام مقرّ الحكومة، هاتفين: "عار عليك يا بوريس جونسون".

كما حملوا لافتات كتبوا عليها: "دافعوا عن الديموقراطية: قاوموا إغلاق البرلمان" و"استيقظي يا بريطانيا" و"أهلاً بكم في ألمانيا 1933".

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وقال المتظاهر برنارد هيرلي (71 سنة): "قرار ما سيحدث بالنسبة إلى بريكزيت يجب ألا يكون عائداً إلى جونسون. انتُزع القرار من البرلمان، وهذا أمر غير ديموقراطي".

في المقابل، دافع وزير المال ساجد جاويد عن تجميد عمل البرلمان، مذكّراً بأنه "لا ينعقد عادة إلا خلال وقت متأخر من أيلول (سبتمبر) ومطلع تشرين الأول (أكتوبر)".

ولرئيس الوزراء حق تجميد البرلمان، بعد نيله موافقة الملكة إليزابيث الثانية، وهو يفعل ذلك تقليدياً خلال فترة انعقاد مؤتمرات الأحزاب، في أيلول.

لكن ما أغضب معارضي "بريكزيت" من دون اتفاق هو توقيت التجميد ومدته، إذ يُرجّح أن يستمر لخمسة أسابيع.

ويُشتبه في أن جونسون يسعى إلى منع النواب من تعطيل "طلاق" من دون اتفاق، يعتزم تنفيذه في حال لم يتوصّل إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط "بريكزيت"، لا سيّما إلغاء البند المتعلّق ببقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي.