شكرا لقرائتكم 40 قتيلاً بقصف استهدف قادة مجموعات مسلحة قرب ادلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ ساعة في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 18:47

تسببت ضربات صاروخية استهدفت اليوم (السبت) اجتماعاً لقياديين من مجموعات مسلحة متشددة قرب مدينة إدلب في شمال غرب سورية، بمقتل 40 منهم على الأقل، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن "ضربات صاروخية استهدفت اجتماعاً يعقده قياديون في صفوف فصيلي حراس الدين وأنصار التوحيد ومجموعات متحالفة معهما داخل معسكر تدريب تابع لهم" قرب مدينة إدلب، ما تسبب بمقتل "40 منهم على الأقل". ولم يتمكن المرصد من تحديد "ما إذا كانت طائرات نفذت هذه الضربات أم ناتجة عن قصف بصواريخ بعيدة المدى".

وأفاد المرصد بسماع "دوي انفجارات ناجمة عن ضربات صاروخية استهدفت مقرات لفصيل حراس الدين"، في وقت يسري منذ صباح السبت وقف لاطلاق النار في المنطقة أعلنته روسيا ووافقت عليه دمشق.