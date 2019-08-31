شكرا لقرائتكم السويد تفرض ضرائب على المصارف لتمويل موازنتها العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ستوكهولم - أ ف ب | منذ ساعتين في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 18:05

أعلنت السويد أنها ستفرض ضرائب على المصارف لتمويل موازنتها العسكرية، في إطار توتر مع روسيا.



وقال وزير الدفاع بيتر هولتكويست: "على المصارف أن تشارك في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد... سجّلت أبرز 4 مصارف ربحاً يبلغ 112 بليون كرونة العام الماضي".

وتعتزم الحكومة رفع موازنتها العسكرية بقيمة 5 بلايين كرونة (463 مليون يورو) سنوياً، بحلول العام 2022. كما تعتزم تعزيز قدراتها في مطاردة الغواصات وتحسين معدّات جيشها.

Advertisements

وفي تموز (يوليو) الماضي، نشرت السويد منظومة دفاعية جديدة مضادة للطائرات، على جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق.

وكانت قرّرت عام 2015 إرسال قوات مجدداً إلى الجزيرة، بعد 10 سنين على إنهاء وجودها العسكري هناك.

وأعادت السويد جزئياً التجنيد الإلزامي عام 2017، قبل أن تعيد تمركز قوة عسكرية مجدداً على غوتلاند عام 2018.

وتسعى السويد إلى تعزيز دفاعها الذي يعاني ضعفاً منذ نهاية الحرب الباردة، تحسباً لتحرّكات موسكو، بعد ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية واقتراب مقاتلات روسية من المجال الجوّي لدول في شمال أوروبا، وتشويش رادارات مدنية ورصد غواصة تشتبه ستوكهولم في أنها روسية، في المياه السويدية عام 2014.