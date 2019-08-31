شكرا لقرائتكم غوتيريش في الكونغو الديموقراطية المنكوبة بـ "إيبولا" ومجموعات مسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - غوما (الكونغو الديموقراطية) - أ ف ب - | منذ ساعتين في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 17:30

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة غوما اليوم السبت، "زيارة تضامن" لشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهي منطقة تشهد عنفاً وانتشار وباء "إيبولا".



وقال لدى وصوله إلى غوما إنه يريد دعم "القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية في تصديها للإرهاب" الذي اعتبر أنه يمثل "تهديدا لكل إفريقيا، لا للكونغو الديموقراطية وحدها".

واستقبلته ممثلته الخاصة في الكونغو الديموقراطية ليلى زروقي، وممثلون عن السلطات الكونغولية. ولم تجرِ أي مصافحة، في خطوة وقائية بسبب انتشار وباء "إيبولا" في المنطقة.

وسيمضي غوتيريش 3 أيام، خلال زيارته التي تشمل مدن غوما وبيني وكينشاسا، في أكبر بلد في إفريقيا جنوب الصحراء يضمّ واحدة من أضخم بعثات الأمم المتحدة في العالم، وقوامها 16 ألف رجل وموازنتها السنوية أكثر من بليون دولار.

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وتنشط نحو 130 مجموعة مسلحة في شرق الكونغو الديموقراطية، رسمياً للدفاع عن مجموعاتها السكانية، وعملياً للسيطرة على ثرواتها.

ويزور الأمين العام للأمم المتحدة الأحد بيني التي تُعدّ من بؤر وباء "إيبولا" وتبعد نحو 350 كيلومتراً إلى الشمال من غوما.

وقالت ناطقة باسم غوتيريش إنه "سيزور مركزاً لمعالجة المصابين بإيبولا ويلتقي ناجين وعاملين في القطاع الصحي". وتابعت أنه "سيعبّر عن تضامنه مع ضحايا غياب الأمن".

وسيختتم غوتيريش زيارته الاثنين في العاصمة كينشاسا، بلقاء الرئيس فيليكس تشيسيكيدي وأعضاء في المعارضة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.