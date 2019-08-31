شكرا لقرائتكم صدامات عنيفة قرب برلمان هونغ كونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 17:02

أطلقت الشرطة اليوم (السبت)، غازاً مسيّلاً للدموع، لتفريق تظاهرة عنيفة قرب برلمان هونغ كونغ، حيث تحدى عشرات الآلاف قرار منع التظاهر وأمطاراً غزيرة، لاجتياح أحياء في المدينة.



وكانت الشرطة برّرت عدم ترخيص التظاهرة الحاشدة، بخطر حصول عنف، مذكرةً بصدامات الأحد الماضي، التي كانت الأخطر منذ بدء الاحتجاجات في حزيران (يونيو) الماضي.

وانتشر متظاهرون في قلب المستعمرة البريطانية السابقة، وهتفوا "استعادة هونغ كونغ، ثورة عصرنا".

وارتفع التوتر عندما رشق محتجون حجارة على شرطيين كانوا يقفون حول المجمّع الذي يضمّ البرلمان ومقرّ حكومة هونغ كونغ.

كذلك أحرق متظاهرون حاجزاً ضخماً قرب المقرّ العام للشرطة التي أطلقت غازاً مسيّلاً للدموع لتفريقهم، فيما اخترق محتجّون حواجز حماية البرلمان ورشقوا قوات الأمن بزجاجات حارقة.

ونظمت مجموعة أخرى مسيرة قرب مقرّ رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، فيما تظاهرت مجموعة ثانية في حيّ "كوزواي باي" التجاري.

Advertisements

وقال متظاهر: "أنا مستعدّ لأواجه عواقب التظاهر. لكن نحن، أبناء هونغ كونغ، لدينا حرية التجمّع".

وقالت متظاهرة: "إما الآن وإما أبداً. لديّ ولدان لم يأتيا، ولكن جدّتهما هنا. نحن ندافع عن الحفاظ على الحق في التظاهر للجيل المقبل".

وتُصادف اليوم الذكرى السنوية الخامسة لرفض بكين تنظيم انتخابات بالاقتراع العام في هونغ كونغ، في قرار شكّل شرارة انطلاق "حركة المظلات" التي نظمت 79 يوماً من التظاهرات عام 2014.

وأتت الاحتجاجات اليوم بعد حملة اعتقالات نُفذت الجمعة، وأُوقف خلالها خمسة ناشطين بارزين وثلاثة نواب.

وأعلن منتدى تابع للمتظاهرين، أن تطبيقه استُهدف بـ "أسوأ هجوم" إلكتروني في تاريخه.

في واشنطن، اشترط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام اتفاق تجاري مع الصين، أن "تتصرّف بإنسانية مع هونغ كونغ". وأضاف: "عملي على الصعيد التجاري يتيح خفض" التوتر هناك.