توقف الغارات الجوية في إدلب مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 20:10

توقفت الغارات الجوية على إدلب شمال غرب سورية صباح اليوم السبت مع دخول وقف لإطلاق النار أعلنته روسيا، حليفة النظام السوري الذي يحاول السيطرة على المنطقة، حيز التنفيذ صباح السبت، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "الطائرات الحربية غائبة عن السماء والغارات الجوية قد توقفت". وأضاف أن المواجهات بين قوات النظام والمسلحين في أطراف إدلب توقفت كذلك بعد دخول هذه الهدنة الأحادية الجانب حيز التنفيذ، لكن ضربات المدفعية والصواريخ بقيت متواصلة. وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "الطائرات الحربية غائبة عن السماء والغارات الجوية قد توقفت". وأضاف أن المواجهات بين قوات النظام والمسلحين في أطراف إدلب توقفت كذلك بعد دخول هذه الهدنة الأحادية الجانب حيز التنفيذ، لكن ضربات المدفعية والصواريخ بقيت متواصلة. وأعلن الجيش الروسي أمس الجمعة وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد يلتزم به الجيش السوري على أن يدخل حيز التنفيذ صباح السبت في منطقة إدلب. وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سورية أنه تم التوصل الى اتفاق "لوقف اطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية في 31 آب (اغسطس)". وأضاف البيان أن "المركز الروسي للمصالحة يدعو قيادات المجموعات المسلحة إلى وقف الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها". وبعد أشهر من القصف الكثيف من الطيران الروسي والسوري، بدأت قوات نظام الرئيس بشار الأسد في 8 آب الجاري هجوماً برياً في هذه المحافظة الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا). وحققت قوات النظام السوري الخميس مزيداً من التقدم في محافظة إدلب بسيطرتها على عدة قرى وبلدات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. Advertisements وتمكنت قبل عدة أيام من السيطرة على مدينة خان شيخون الواقعة على الطريق، وتحاول منذ ذلك الحين التقدم في محيطها أكثر. ومحافظة إدلب ومحيطها مشمولة باتفاق روسي تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في أيلول (سبتمبر) 2018 ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، من دون أن يُستكمل تنفيذه. ودفع التصعيد المستمر منذ نحو أربعة أشهر أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة بحسب الأمم المتحدة، بينما قتل أكثر من 950 مدنياً في إدلب، وفق المرصد. وكان النظام أوقف مطلع آب العمل بهدنة مماثلة بعد ثلاثة أيام فقط من دخولها حيز التنفيذ، متهماً الفصائل المسلحة في إدلب بانتهاكها.



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