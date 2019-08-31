شكرا لقرائتكم إعادة 150 مهاجراً نيجرياً من ليبيا إلى بلادهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيامى - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 16:34

أُعيد 148 مهاجراً نيجريّاً الى بلادهم عبر طائرة من ليبيا حيث كانوا محتجزين داخل مراكز اعتقال، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة. وقالت المنظّمة في نيامي: "استقبلت المنظمة الدولية للهجرة مساء الخميس وساعدت 148 مهاجراً نيجريّاً وصلوا على متن طائرة مستأجرة من ليبيا". ومن بين هؤلاء المهاجرين "أربعة كانوا موجودين" في مركز احتجاز تعرّض "للقصف في 2 تموز (يوليو) الماضي قرب طرابلس"، بحسب ما أوضحت المنظمة على "فيسبوك".



وتمت مساعدة هؤلاء المهاجرين لدى وصولهم إلى مطار نيامي من قبل فريق من المنظمة الدولية للهجرة سينقلهم إلى قراهم. وبذلك، يرتفع إلى ألف عدد النيجريين الذين أُعيدوا إلى بلادهم منذ كانون الثاني (يناير) على متن طائرات بعدما كانوا محتجزين في مراكز اعتقال في ليبيا، استنادا الى أرقام المنظمة الدولية للهجرة.

وتمت مساعدة هؤلاء المهاجرين لدى وصولهم إلى مطار نيامي من قبل فريق من المنظمة الدولية للهجرة سينقلهم إلى قراهم. وبذلك، يرتفع إلى ألف عدد النيجريين الذين أُعيدوا إلى بلادهم منذ كانون الثاني (يناير) على متن طائرات بعدما كانوا محتجزين في مراكز اعتقال في ليبيا، استنادا الى أرقام المنظمة الدولية للهجرة.

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