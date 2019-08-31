شكرا لقرائتكم بيونغيانغ تحذر واشنطن من "اختبار صبرها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 15:52

نددت كوريا الشمالية بتصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، محذرة من أن تطلعاتها في شأن محادثات مع الولايات المتحدة "تتوارى تدريجاً".



وعلّق شو سون هوي، نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، على وصف بومبيو نشاطات بيونغيانغ بأنها "سلوك مارق" لا يمكن صرف النظر عنه، معتبراً أن تصريحاته غير لائقة ومهينة.

وأضاف: "تطلعاتنا في شأن حوار مع الولايات المتحدة تتوارى تدريجاً، ونحن مضطرون إلى مراجعة كل الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن". وحذر واشنطن من "عدم اختبار صبرنا، إذا لم تكن تريد أن تندم بعد ذلك".

يأتي ذلك فيما اختبرت الدولة الستالينية أخيراً صواريخ باليستية، في ظلّ تعثّر محادثاتها مع الولايات المتحدة لتفكيك ترسانتها النووية، على رغم لقاءات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.