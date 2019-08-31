شكرا لقرائتكم 5 متهمين في هجمات 11 أيلول يُحاكمون بعد 20 عاماً من وقوعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 31 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 31 أغسطس 2019 / 15:44

أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وبينهم العقل المدبر للاعتداءات خالد شيخ محمد، ستبدأ عام 2021 في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية.



وحدّد القاضي المكلّف الملف العقيد شاين كوهن 11 كانون الثاني (يناير) 2021 موعداً لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية، المكلّفة محاكمة الرجال الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

ووَرَدَ هذا الموعد في مذكرة من نحو 10 صفحات تحدّد الجدول الزمني للإجراءات التمهيدية السابقة للمحاكمة، وتمهل فريق الدفاع حتى بدء الجلسة الأولى، لتأمين الوثائق والمواد التي يحتاج إليها.

ووُجهت التهمة رسمياً قبل 10 سنين إلى الرجال الخمسة، المعتقلين منذ نحو 15 سنة في قاعدة عوانتانامو في كوبا، لكن الإجراءات تأخرت نتيجة تعقيدات الملف وتشعبه.

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ومن الصعوبات التي تعرقل تقدّم الإجراءات، أن المعتقلين مرّوا عبر سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) خارج الولايات المتحدة، حيث خضع بعضهم لـ "وسائل استجواب مشددة"، في تعبير يعني التعذيب، واستُخدمت المعلومات التي تم الحصول عليها منهم لبناء ملف الاتهام في حقهم.

وهذا ينطبق خصوصاً على خالد شيخ محمد (54 سنة) الذي اعتُقل في باكستان عام 2003 وخضع لجلسات كثيرة من الإيهام بالغرق، قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنه اعترف بأنه العقل المدبر للهجمات التي أوقعت أكثر من 3 آلاف قتيل.

وبين المتهمين الأربعة الآخرين اليمنيان رمزي بن الشيبة، الذي كان مقرراً وفق الاتهام أن يشارك في العملية لكنه لم يحصل على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ووليد بن عطاس الذي يُشتبه في تنفيذه عمليات رصد قبل الاعتداءات.

كما أن السعودي مصطفى الحوساوي مُتهم بتمويل الهجمات، فيما أن عمار البلوشي، المدعو أيضاً علي عبد العزيز علي، وهو قريب لخالد شيخ محمد، مُتهم بالمشاركة في العمليات اللوجستية.