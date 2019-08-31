تنظيم «داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجير عدن الانتحاري

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Deutsche Welle "داعش" يتوعد بالثأر للهجوم على المسجدين في نيوزيلندا

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف قوات تابعة لـ «الانتقالي الجنوبي» في عدن الجمعة.

وكان مصدر أمني يمني أكد مقتل 3 من قوات «الحزام الأمني» المدعوم إماراتيا جراء تفجير انتحاري في مدينة عدن، وفقا لما نقلته وكالة«فرانس برس».

يذكر أن الهجوم نُفذ من قبل انتحاري وجّه دراجته النارية المفخخة نحو عربة تابعة لمقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من ممر دائري في حي شيخ سعد شمال المدينة.

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