تنظيم «داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجير عدن الانتحاري

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أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف قوات تابعة لـ «الانتقالي الجنوبي» في عدن الجمعة.
وكان مصدر أمني يمني أكد مقتل 3 من قوات «الحزام الأمني» المدعوم إماراتيا جراء تفجير انتحاري في مدينة عدن، وفقا لما نقلته وكالة«فرانس برس».
يذكر أن الهجوم نُفذ من قبل انتحاري وجّه دراجته النارية المفخخة نحو عربة تابعة لمقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من ممر دائري في حي شيخ سعد شمال المدينة.
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