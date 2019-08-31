شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق يمنى مع البنك الدولى لعقد لقاء موسع للمانحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمنى، نجيب العوج مع المدير الاقليمى لليمن ومصر وجيبوتى في مجموعة البنك الدولى مارينا ويس ، التنسيق المشترك لإعداد لقاء موسع للمانحين الدوليين تحدد فيها أولويات كافة قطاعات الدولة واحتياجات اليمنيين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية،كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة العلاقات مع مجموعة البنك الدولى وأهمية استمرار مشاريع البنك في اليمن ودعم البنك المركزى اليمنى والإعداد لاجتماعات مراجعة مشاريع محفظة البنك الدولي التي ستعقد في العاصمة الاردنية عمان نهاية الشهر الحالي بمشاركة عدد من الوزراء والفنيين المعنين في الحكومة اليمنية.

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وثمن الوزير العوج جهود البنك الدولى في دعم اليمن بالمشاريع الاغاثية والتنموية مما يساهم في اعادة الاستقرار الاقتصادي وبناء عملية السلام في اليمن.

وتطرق الجانبان إلى ضرورة استكمال الإعداد لفتح مقر البنك الدولي في اليمن بعد أن يتم ترتيب ما يتعلق بهذا الامر من اجراءات إدارية وأمنية، بحسب "وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ".

من جانبها أكدت المسؤولة الإقليمية لليمن ومصر وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي حرص البنك الدولي على مواصلة تنفيذ المشاريع في اليمن ومواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية بِمَا يخدم اليمنيين في مختلف المجالات بالتنسيق مع مختلف المانحين.