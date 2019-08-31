السلطات الأمريكية تغرم جوجل 200 مليون دولار

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
وافقت شركة جوجل على دفع غرامة قدرها حوالي 200 مليون دولار بسبب انتهاكات الخصوصية على موقع اليوتيوب.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" اتهمت السلطات الأمريكية شركة جوجل بنشر بيانات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا دون موافقة ذويهم.
ومن جانبها قالت نائبة مدير مركز الديمقراطية الرقمية، كاترينا كوب، التي أرسلت الشكوى: "تغريم جوجل بهذا المبلغ الصغير هو مكافأة في الواقع للشركة بعد قيامها بمشاركة وجمع بيانات ضخمة وغير قانونية، دون القلق بشأن سلامة الأطفال".
وبحسب الصحيفة حققت شركة "ألفابت"، وهي الشركة الأم لمجموعة جوجل، 63 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية.
ووفقا للمحللين، يحقق موقع اليوتيوب، إيرادات سنوية تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وفي فبراير، دفعت جوجل غرامة قدرها 500 ألف روبل لعدم الامتثال للقانون الجديد في روسيا، والذي يلزم تصفية نتائج البحث من المواقع الموجودة في سجل المعلومات المحظورة في روسيا.
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