ما هي فوائد الإيقاع الحيوي للتغذية؟

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال البروفيسور الألماني إنغو فروبوزه إن للإيقاع الحيوي للتغذية فوائد صحية عدة، إذ يساعد على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية، التي يحتاجها تبعاً لأوقات اليوم المختلفة.

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وأوضح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية، أن الإيقاع الحيوي للتغذية يعتمد على الساعة البيولوجية للجسم، وعلى فكرة أن عملية الأيض تنشط في أوقات معينة من اليوم فقط.

وتبعا لهذا الإيقاع يحتاج الجسم في الصباح إلى وجبة إفطار غنية بالطاقة، وفي الظهيرة إلى وجبة غداء غنية بالمعادن والفيتامينات، وفي المساء إلى وجبة عشاء غنية بالبروتين.

وتطبيقا لهذا المفهوم يمكن أن تضم وجبة الإفطار موسلي الحبوب الكاملة، وفواكه طازجة، بينما تتكون وجبة الغداء من بطاطس، وخضروات متعددة الألوان، ولحوم، أو أسماك، أما العشاء فيتألف من أسماك أو دواجن مطهية على البخار.

ومن المهم أن تتراوح الفترة الزمنية الفاصلة بين الوجبات بين 4 و5 ساعات، لتأمين عملية الأيض بشكل سليم. ومن الحلويات يمكن تناول الفواكه، أو الشوكولاتة الداكنة.