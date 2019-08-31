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الجيش الليبي يكشف حصيلة الغارة الجوية على غريان

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© REUTERS /

بنغازي- سبوتنيك. وبحسب بيان رسمي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، "استهدف سلاح الجو الليبي صباح اليوم تمركزات قوة حماية غريان، مما أدى إلى مقتل اثنين من الحشد المليشياوى وتدمير ألياتهم".

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

وأعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، أواخر حزيران/يونيو، بسط سيطرتها على وسط مدينة غريان جنوب طرابلس، مشيرةً إلى اقتحام غرفة العمليات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي، والذي أعلن من جانبه أن الموقف في المدينة تحت السيطرة، قبل أن يعلن لاحقا محاولة استعادة السيطرة عليها.

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